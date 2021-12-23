1463 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 9 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 79 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 79

1463 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 998 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,51% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 730 140, като активните са 95 970.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 41, Бургас – 112, Варна – 129, Велико Търново – 36, Видин – 16, Враца – 25, Габрово – 23, Добрич – 23, Кърджали – 8, Кюстендил – 17, Ловеч – 34, Монтана – 23, Пазарджик – 32, Перник – 37, Плевен – 37, Пловдив – 137, Разград – 20, Русе – 65, Силистра – 14, Сливен – 9, Смолян – 12, София – 60, София (град) – 361, Стара Загора – 91, Търговище – 10, Хасково – 40, Шумен – 30, Ямбол – 21.

През изминалото денонощие са били излекувани 1305 души, а за целия период – 603 811.

В болница за лечение са настанени 4241 души, от които 493 са в интензивни отделения. 410 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

56 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 359. От починалите през този период 94,64% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 638 288 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 16 502.