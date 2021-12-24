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1966 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 18 от тях в Сливенско
1966 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 34 596 теста, показват данните в Единната информационна система. 78,54% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 732 106, като активните са 96 619.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 61, Бургас – 136, Варна – 157, Велико Търново – 50, Видин – 9, Враца – 49, Габрово – 26, Добрич – 21, Кърджали – 14, Кюстендил – 30, Ловеч – 31, Монтана – 32, Пазарджик – 56, Перник – 50, Плевен – 80, Пловдив – 181, Разград – 22, Русе – 63, Силистра – 33, Сливен – 18, Смолян – 21, София – 89, София (град) – 521, Стара Загора – 71, Търговище – 25, Хасково – 71, Шумен – 31, Ямбол – 18.
През изминалото денонощие са били излекувани 1240 души, а за целия период – 605 051.
В болница за лечение са настанени 4104 души, от които 479 са в интензивни отделения. 399 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
77 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 436. От починалите през този период 93,51% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 652 226 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 930.
Снимка: Станимир Петков