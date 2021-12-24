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Днес времето ще се затопли и температурите повишат

24 декември 2021 09:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Времето за 24.12.2021 г.

Днес преди обяд облачността все още ще е значителна, но бързо ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен, северно от планините временно силен югозападен вятър. Ще се затопли и максималните температури ще са между 5° и 10°, на места в Северна България до 13°, в София 7°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще са 6°-8°. Температурата на морската вода е около 9°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево. Минималната температура ще е минус 5°, а максималната плюс 9°.

Снимка: Станимир Петков

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