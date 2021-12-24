Търговецът на оръжие Емилиян Гебрев е собственик на имот с вграден басейн край Синеморец

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 21

Търговецът на оръжие Емилиян Гебрев е собственик на имота с вграден басейн край Синеморец на Черноморието, предаде БНР Бургас. Басейнът е открит при проверка на областната администрация в Бургас. От там твърдят, че изграденият върху скали, които са публична собственост, е незаконен. Гебрев твърди, че басейнът с площ от близо 12 квадрата е монтиран преди 20 години и има всички необходими разрешителни. По случая е образувано досъдебно производство.