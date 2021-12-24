Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Търговецът на оръжие Емилиян Гебрев е собственик на имот с вграден басейн край Синеморец

24 декември 2021 10:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 21
...........................................................

Търговецът на оръжие Емилиян Гебрев е собственик на имота с вграден басейн край Синеморец на Черноморието, предаде БНР Бургас. Басейнът е открит при проверка на областната администрация в Бургас. От там твърдят, че изграденият върху скали, които са публична собственост, е незаконен. Гебрев твърди, че басейнът с площ от близо 12 квадрата е монтиран преди 20 години и има всички необходими разрешителни. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БНР
Снимка: Даниела Костадинова, БНР

« предишна


 