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1033 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 25 от тях в Сливенско
1033 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 343 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,38% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 733 139, като активните са 97 317.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 28, Бургас – 107, Варна – 118, Велико Търново – 5, Видин – 11, Враца – 17, Габрово – 8, Добрич – 16, Кърджали – 6, Кюстендил – 9, Ловеч – 5, Монтана – 1, Пазарджик – 17, Перник – 32, Плевен – 33, Пловдив – 72, Разград – 11, Русе – 43, Силистра – 4, Сливен – 25, Смолян – 8, София – 43, София (град) – 342, Стара Загора – 24, Търговище – 9, Хасково – 16, Шумен – 13, Ямбол – 10.
През изминалото денонощие са били излекувани 295 души, а за целия период – 605 346.
В болница за лечение са настанени 4047 души, от които 467 са в интензивни отделения. 146 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 476. От починалите през този период 85,00% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 653 426 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1186.
Снимка: Станимир Петков