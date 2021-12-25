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Президентът Румен Радев поздрави българите с Коледа

25 декември 2021 11:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Румен Радев

По повод Коледа българският държавен глава Румен Радев отправи пожелание за здраве, благоденствие и разбирателство чрез публикация в социалните мрежи.

„В този ден, носещ вяра и надежда, пожелавам здраве, благоденствие и разбирателство във всеки български дом“, написа президентът.

„Нека светлината на големия християнски празник ни вдъхновява за добри дела и съпричастност към нуждаещите се, нека ни дава сили да продължим заедно да градим достойно бъдеще за всички“, написа Радев.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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