Президентът Румен Радев поздрави българите с Коледа

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По повод Коледа българският държавен глава Румен Радев отправи пожелание за здраве, благоденствие и разбирателство чрез публикация в социалните мрежи.

„В този ден, носещ вяра и надежда, пожелавам здраве, благоденствие и разбирателство във всеки български дом“, написа президентът.

„Нека светлината на големия християнски празник ни вдъхновява за добри дела и съпричастност към нуждаещите се, нека ни дава сили да продължим заедно да градим достойно бъдеще за всички“, написа Радев.