743 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

743 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 113 теста, показват данните в Единната информационна система. 80,35% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 733 882, като активните са 97 807.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 46, Бургас – 53, Варна – 65, Велико Търново – 13, Видин – 6, Враца – 13, Габрово – 10, Добрич – 1, Кърджали – 5, Кюстендил – 28, Ловеч – 10, Монтана – 2, Пазарджик – 21, Перник – 20, Плевен – 17, Пловдив – 48, Разград – 11, Русе – 21, Силистра – 12, Сливен – 10, Смолян – 11, София – 40, София (град) – 206, Стара Загора – 31, Търговище – 6, Хасково – 13, Шумен – 19, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 201 души, а за целия период – 605 547.

В болница за лечение са настанени 4023 души, от които 451 са в интензивни отделения. 122 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

52 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 528. От починалите през този период 96,15% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 653 739 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 313.