838 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 13 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

838 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 453 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 734 720, като активните са 98 339.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 28, Бургас – 37, Варна – 74, Велико Търново – 20, Видин – 12, Враца – 18, Габрово – 11, Добрич – 2, Кърджали – 9, Кюстендил – 5, Ловеч – 13, Монтана – 14, Пазарджик – 18, Перник – 22, Плевен – 25, Пловдив – 52, Разград – 10, Русе – 28, Силистра – 12, Сливен – 13, Смолян – 14, София област – 40, София (град) – 293, Стара Загора – 29, Търговище – 10, Хасково – 17, Шумен – 8, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 260 души, а за целия период – 605 807.

В болница за лечение са настанени 4 073 души, от които 456 са в интензивни отделения.

46 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 574.

Към момента общо 3 655 362 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1 623.