Проф. Витанов: Петата вълна на COVID-19 ще е през февруари

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 39

„Омикрон е вече тук, но няма да ни развали празниците”. Това заяви проф. Николай Витанов в предаването „Здравей, България”.

Той прогнозира, че ако бъде засечен от властите около Йордановден, десетина дни по-късно ще е доминантен.

„Проблемен ще е през февруари”, заяви Витанов.

Според него петата вълна ще усетят най-силно личните лекари. Болниците няма да бъдат толкова натоварени.