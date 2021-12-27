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Проф. Витанов: Петата вълна на COVID-19 ще е през февруари

27 декември 2021 09:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 39
Николай Витанов

„Омикрон е вече тук, но няма да ни развали празниците”. Това заяви проф. Николай Витанов в предаването „Здравей, България”.

Той прогнозира, че ако бъде засечен от властите около Йордановден, десетина дни по-късно ще е доминантен.

„Проблемен ще е през февруари”, заяви Витанов.

Според него петата вълна ще усетят най-силно личните лекари. Болниците няма да бъдат толкова натоварени.

Източник: NOVA

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