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1278 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 31 от тях в Сливенско
1278 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 602 теста, показват данните в Единната информационна система. 80,52% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 735 998, като активните са 98 459.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 56, Бургас – 70, Варна – 94, Велико Търново – 22, Видин – 4, Враца – 31, Габрово – 14, Добрич – 23, Кърджали – 14, Кюстендил – 37, Ловеч – 8, Монтана – 6, Пазарджик – 18, Перник – 25, Плевен – 38, Пловдив – 93, Разград – 6, Русе – 46, Силистра – 24, Сливен – 31, Смолян – 14, София – 70, София (град) – 392, Стара Загора – 67, Търговище – 10, Хасково – 40, Шумен – 10, Ямбол – 14.
През изминалото денонощие са били излекувани 1109 души, а за целия период – 606 916.
В болница за лечение са настанени 4090 души, от които 464 са в интензивни отделения. 266 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
49 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 623. От починалите през този период 95,92% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 658 694 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3334.
Снимка: Станимир Петков