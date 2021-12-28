Прекъсване водоподаването на кв. Надежда

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 14 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 14

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (вторник) 28.12.2021г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Надежда от 12:00ч. до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.