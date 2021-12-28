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Сливен, кратки вечерни новини, 28.12.2021 г., вторник

28 декември 2021 16:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 6 минути, брой четения: 4
Сливен

Тенденция към намаляване на общия брой на кръводарителите отбелязват в отделението по трансфузионна хематология към болницата ”Д-р Иван Селимински” в Сливен.

През последното денонощие в Сливенско са регистрирани 31 заразени с коронавирусна инфекция.

По-слаба активност в предколедното пазаруване отчетоха търговците на пазара в Сливен.

Медицински хеликоптер ще обслужва Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора – хеликоптерът ще бъде предоставен от Плана за възстановяване и устойчивост.

Рокери, облечени като Дядо Коледа, раздадоха бонбони на децата в Сливен.

Според статистиката нежният пол в Сливенско е по-активния в Интернет.

Реновираният Дом за възрастни хора “Престиж”, с. Малко Чочовени, обл. Сливен, бе осветен – водосветът извърши отец Денко от сливенския храм „Света София“.

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