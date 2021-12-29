Прекъсване водоподаването в района на ул.Софроний Врачански

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 29.12.2021г.(сряда) от 09.30ч. до 12.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Софроний Врачански".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.