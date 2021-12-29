1235 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 21 от тях са в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

1235 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 622 теста, показват данните в Единната информационна система. 78,79% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 737 223, като активните са 98 128.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 56, Бургас – 91, Варна – 140, Велико Търново – 31, Видин – 2, Враца – 21, Габрово – 7, Добрич – 7, Кърджали – 13, Кюстендил – 15, Ловеч – 12, Монтана – 10, Пазарджик – 33, Перник – 38, Плевен – 38, Пловдив – 101, Разград – 21, Русе – 50, Силистра – 19, Сливен – 21, Смолян – 15, София – 43, София (град) – 323, Стара Загора – 59, Търговище – 8, Хасково – 35, Шумен – 16, Ямбол – 10.

През изминалото денонощие са били излекувани 1532 души, а за целия период – 608 448.

В болница за лечение са настанени 4142 души, от които 481 са в интензивни отделения.

34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 657. От починалите през този период 85,29% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 662 560 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3867.