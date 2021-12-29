Криминална хроника Ямбол - 29.12.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 28

Информационен бюлетин 29.12.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.