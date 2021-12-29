Нарушено водоподаването на с.Раково

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 29.12.2021г.(сряда) до отстраняване е възможно да бъде нарушено водоподаването с.Раково .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.