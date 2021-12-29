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Проведе се турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup" 2021г

29 декември 2021 15:45, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Туида Нюз преди 43 минути, брой четения: 30
Турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup"

На 27.12.2021 се проведе Турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup" 2021г в Star Coffee .Благодарим на домакините за това празнично шахматно събитие за деца . първо място спечели Божидар Желев на 14г., второ място зае Светлин Бакалски на 13г. и на трето място завърши Сави Янкулов на 14г.

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Турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup"Турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup"Турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup"
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