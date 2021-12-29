Проведе се турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup" 2021г

Туида Нюз преди 43 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 30

На 27.12.2021 се проведе Турнир по шахмат за Деца "Gochevi Cup" 2021г в Star Coffee .Благодарим на домакините за това празнично шахматно събитие за деца . първо място спечели Божидар Желев на 14г., второ място зае Светлин Бакалски на 13г. и на трето място завърши Сави Янкулов на 14г.

Снимки