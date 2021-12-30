СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.12.2021

Бюро по труда-Сливен преди 6 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 2

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

1842 1.12.2021 7.1.2022 2 СЕКЦИОНЕН МАЙСТОР Сливен средно

1851 3.12.2021 7.1.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше

1852 3.12.2021 7.1.2022 3 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше

1857 6.12.2021 31.12.2021 1 КИНЕЗИТЕРАПЕВТ Сливен висше

1858 6.12.2021 6.1.2022 1 ТЕХНИК Сливен средно

1878 20.12.2021 20.1.2022 2 МОНТАЖНИК Сливен средно

1879 20.12.2021 20.1.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

1881 21.12.2021 21.1.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

1884 22.12.2021 21.1.2022 3 ФОРМОВЧИК Сливен средно