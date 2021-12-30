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3449 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощиер 49 от тях в Сливенско
3449 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 36 449 теста, показват данните в Единната информационна система. 79,44% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 740 682, като активните са 99 139.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 155, Бургас – 155, Варна – 267, Велико Търново – 110, Видин – 22, Враца – 118, Габрово – 33, Добрич – 48, Кърджали – 18, Кюстендил – 64, Ловеч – 58, Монтана – 35, Пазарджик – 81, Перник – 72, Плевен – 108, Пловдив – 314, Разград – 27, Русе – 144, Силистра – 60, Сливен – 49, Смолян – 43, София – 121, София (град) – 922, Стара Загора – 115, Търговище – 39, Хасково – 139, Шумен – 77, Ямбол – 55.
През изминалото денонощие са били излекувани 2276 души, а за целия период – 610 724.
В болница за лечение са настанени 4071 души, от които 462 са в интензивни отделения. 761 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
162 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 819. От починалите през този период 92,59% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 682 460 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19901.
Снимка: Станимир Петков