АПИ вече има нов шеф

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 24

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов назначи Тодор Василев за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

До този момент поста като временно изпълняващ длъжността заемаше инж. Ивайло Денчев. Той остава в УС на пътната агенция заедно с инж. Веселин Пейков.

По закон, министърът на регионалното развитие и благоустройството определя ръководството на АПИ. С назначението на Василев местата в тричленния управителен съвет на пътната агенция вече са попълнени.

Тодор Василев е магистър по бизнес администрация и бакалавър по финанси от Нов български университет. Избран е за народен представител в 45-то Народно събрание.

Преди това е заемал длъжността финансов мениджър в строителна компания.

Бил е заместник-председател на УС на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и директор „Връзки с инвеститорите“ в „София Тех Парк“ АД. Има богат опит и в банковото дело.