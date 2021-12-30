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АПИ вече има нов шеф
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов назначи Тодор Василев за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
До този момент поста като временно изпълняващ длъжността заемаше инж. Ивайло Денчев. Той остава в УС на пътната агенция заедно с инж. Веселин Пейков.
По закон, министърът на регионалното развитие и благоустройството определя ръководството на АПИ. С назначението на Василев местата в тричленния управителен съвет на пътната агенция вече са попълнени.
Тодор Василев е магистър по бизнес администрация и бакалавър по финанси от Нов български университет. Избран е за народен представител в 45-то Народно събрание.
Преди това е заемал длъжността финансов мениджър в строителна компания.
Бил е заместник-председател на УС на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и директор „Връзки с инвеститорите“ в „София Тех Парк“ АД. Има богат опит и в банковото дело.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/api-veche-ima-nov-shef-2295488
Снимка: БГНЕС