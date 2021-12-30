Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

АПИ вече има нов шеф

30 декември 2021 10:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 24
Тодор Василев

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов назначи Тодор Василев за председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

До този момент поста като временно изпълняващ длъжността заемаше инж. Ивайло Денчев. Той остава в УС на пътната агенция заедно с инж. Веселин Пейков.

По закон, министърът на регионалното развитие и благоустройството определя ръководството на АПИ. С назначението на Василев местата в тричленния управителен съвет на пътната агенция вече са попълнени.

Тодор Василев е магистър по бизнес администрация и бакалавър по финанси от Нов български университет. Избран е за народен представител в 45-то Народно събрание.

Преди това е заемал длъжността финансов мениджър в строителна компания.

Бил е заместник-председател на УС на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност и директор „Връзки с инвеститорите“ в „София Тех Парк“ АД. Има богат опит и в банковото дело.

« предишнаследваща »


 