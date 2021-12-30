Сливен, кратки вечерни новини, 30.12.2021 г., четвъртък

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Граждани искат от общината да бъдат премахнати или скрити фотоволтаиците зад паметника на Панайот Хитов, става ясно от писмо на Гражданско сдружение “Свети Георги Победоносец” до кмета Стефан Радев.

Състоянието на детето, паднало от 4 етаж на хотел в Сливен, е стабилно – то е с черепно-мозъчна травма.

При строго спазване на мерките за безопасност, вчера в клуба на инвалидите Сливен се проведе ежегодния коледен турнир по белот.

На 27.12.2021 г. се проведе Турнир по шахмат за деца “Gochevi Cup” 2021 г. в Star Coffee в Сливен.

През последното денонощие в Сливенско са регистрирани 49 заразени с коронавирусна инфекция.

Възпоменателна плоча на Щилияна Панова е поставена на фасадата на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович” в Сливен.

Празничната заря, предвидена за Нова година от Община Сливен ще се състои в полунощ на 31 декември срещу 1 януари.