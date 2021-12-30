В Сливен подготвят мъжко хоро за Богоявление, но ще се съобразят с противоепидемичните мерки

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

За поредна година в Сливен се подготвя мъжко хоро за Богоявление, но всичко ще бъде съобразено с противоепидемичните мерки. Това съобщи за БТА Георги Балулов от Сдружение "Св. Георги Победоносец", които са организатори на събитието. Предстои да бъде подадено уведомление до община Сливен, за да се получи разрешение, както и благословение от Митрополията.

След разрешението ще бъде забентена река Новоселска, където ще бъде хвърлен богоявленският кръст и ще се играе хорото. Очакват се положителни температури в Сливен на 6 януари, за разлика от минали години, когато участниците влизаха в замръзналата река при минусови температури и силен вятър. Организаторите държат да се спази православният обичай, като свещеник ще хвърли във водата богоявленския кръст и ще благослови миряните. През миналата година ритуалът не се състоя, заради забраните от здравните власти за събиране на много хора. От Сдружението са се събрали в много тесен кръг и са изпълнили обичая, но на друго място.

За първи път в Сливен т.нар. мъжко хоро се игра преди седем години, а интересът към него беше огромен. Мъжете, облечени в народни носии, влизаха в реката след литийно шествие от близкия храм "Света София" и Велик Богоявленски водосвет.

По думите на Балулов, всички мъже, осмелили се влязат в студените води на реката, през годината са се радвали на добро здраве.