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Ръст на болните от коронавирус в България - 3616, за Сливенско те са 69
3616 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 33 334 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,80% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 744 298, като активните са 101 579.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 141, Бургас – 423, Варна – 327, Велико Търново – 52, Видин – 37, Враца – 82, Габрово – 34, Добрич – 42, Кърджали – 16, Кюстендил – 69, Ловеч – 44, Монтана – 41, Пазарджик – 64, Перник – 88, Плевен – 110, Пловдив – 287, Разград – 31, Русе – 110, Силистра – 37, Сливен – 69, Смолян – 24, София – 116, София (град) – 1048, Стара Загора – 88, Търговище – 36, Хасково – 99, Шумен – 38, Ямбол – 63.
През изминалото денонощие са били излекувани 1105 души, а за целия период – 611 829.
В болница за лечение са настанени 4100 души, от които 467 са в интензивни отделения. 550 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
71 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 890. От починалите през този период 92,96% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 697 068 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 14 591.
Снимка: Станимир Петков