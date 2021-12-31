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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Временни имунизационни кабинети и изнесени пунктове в периода 01.12.2021-03.01.2022г. в област Сливен
Събота - 01 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Неделя - 02 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Понеделник - 03 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Вторник – 04 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
Сряда – 05 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.
Четвъртък – 06 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
Петък - 07 януари 2022г.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *
Събота - 08 януари 2022г.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
Неделя – 09 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Понеделник – 10 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч.*
Вторник – 11 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.
Сряда – 12 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.
Четвъртък – 13 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
Петък - 14 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
Събота - 15 януари 2022г.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
Неделя -16 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Понеделник – 17 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
Вторник – 18 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.
Сряда – 19 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.
Четвъртък – 20 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
Петък - 21 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.*
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
Събота - 22 януари 2022г.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
Неделя -23 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Понеделник – 24 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
Вторник – 25 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.
Сряда – 26 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.
Четвъртък – 27 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
Петък - 28 януари 2022г.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
Събота - 29 януари 2022г.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.
Неделя - 30 януари 2022г.
„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.
Понеделник – 31 януари 2022г.
МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *
Бул. „Цар Освободител“ до Сити-център в Сливен
Работно време от 04.01.2022г.
от 15.00ч. до 17.00ч. в делнични дни
от 10.00ч. до 14.00 ч. в почивни дни
Кабинетът в МБАЛ - Сливен към ВМА – София-МО
работи с предварително записване на тел. 044/ 40 07 59
*Ваксинация с педиатрична ваксина на деца от 5 години до 11 години
Ваксинацията ще се извършва след предварително записване
Ваксинационен пункт
МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен
Записване на тел. номер: 044 / 611 804.
Определени дати за ваксиниране: 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.01.2022г. от 13:00ч. до 14:00ч.
Ваксинационен пункт
МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора
Записване на тел. номер 0884 332 147.
Определени дати за ваксиниране на деца: 07, 14, 21, 28.01.2022г. от 09:30ч. до 12:00ч.