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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временни имунизационни кабинети и изнесени пунктове в периода 01.12.2021-03.01.2022г. в област Сливен

31 декември 2021 14:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 33
Ваксина

Събота - 01 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Неделя - 02 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник - 03 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Вторник – 04 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Сряда – 05 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

 

Четвъртък – 06 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Петък - 07 януари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *

 

Събота - 08 януари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Неделя – 09 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник – 10 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч.*

 

Вторник – 11 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

 

Сряда – 12 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

 

Четвъртък – 13 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Петък - 14 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

Събота - 15 януари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Неделя -16 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник – 17 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

 

Вторник – 18 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

Сряда – 19 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

 

Четвъртък – 20 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

Петък - 21 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.*

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

Събота - 22 януари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Неделя -23 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник – 24 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

 

Вторник – 25 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

 

Сряда – 26 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

 

Четвъртък – 27 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

Петък - 28 януари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Събота - 29 януари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Неделя - 30 януари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник – 31 януари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

 

 

Бул. „Цар Освободител“ до Сити-център в Сливен

Работно време от 04.01.2022г.

от 15.00ч. до 17.00ч. в делнични дни

от 10.00ч. до 14.00 ч. в почивни дни

 

Кабинетът в МБАЛ - Сливен към ВМА – София-МО

работи с предварително записване на тел. 044/ 40 07 59

 

*Ваксинация с педиатрична ваксина на деца от 5 години до 11 години

Ваксинацията ще се извършва след предварително записване

 

Ваксинационен пункт

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен

Записване на тел. номер: 044 / 611 804.

Определени дати за ваксиниране: 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31.01.2022г. от 13:00ч. до 14:00ч.

 

Ваксинационен пункт

МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора

Записване на тел. номер 0884 332 147.

Определени дати за ваксиниране на деца: 07, 14, 21, 28.01.2022г. от 09:30ч. до 12:00ч.

 

 

 

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