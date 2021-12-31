Приеха Тео Ушев във ВМА, заразил се с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 62

Световноизвестният български аниматор Теодор Ушев е настанен във ВМА.

Това става ясно от негов пост снощи в Инстаграм "Завършвам тази "страхотна" година със стил" и снимка, на която се вижда, че е поставен на системи в болничното заведение.

Навръх Коледа номинираният за „Оскар“ режисьор съобщи отново в социалните мрежи, че е болен от коронавирус и Дядо Коледа се е оказал за него "Дядо COVID19“.

Днес той е публикувал и скица от болничната си стая, озаглавена „Етюди от COVID спалня“.