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Приеха Тео Ушев във ВМА, заразил се с коронавирус

31 декември 2021 20:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62
Тео Ушев

Световноизвестният български аниматор Теодор Ушев е настанен във ВМА.

Това става ясно от негов пост снощи в Инстаграм "Завършвам тази "страхотна" година със стил" и снимка, на която се вижда, че е поставен на системи в болничното заведение.

Навръх Коледа номинираният за „Оскар“ режисьор съобщи отново в социалните мрежи, че е болен от коронавирус и Дядо Коледа се е оказал за него "Дядо COVID19“.

Днес той е публикувал и скица от болничната си стая, озаглавена „Етюди от COVID спалня“.

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