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Вариантът Омикрон е доминиращ в Турция

31 декември 2021 21:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Тест за коронавирус

Турция регистрира 40 786 нови случая на коронавирусна инфекция днес, което е най-високият брой от април, а здравният министър предупреди, че вариантът Омикрон е станал доминиращ в момент, когато турците се канят да отбележат Новата година без ограничения, съобщава Ройтерс.

"Въпреки че няма ограничения, ние препоръчваме да действате така, сякаш има", заяви здравният министър Фахреттин Коджа в "новогодишно предупреждение" в Twitter.

Новите случаи на COVID-19 се увеличиха повече от два пъти спрямо регистрираните 18 910 преди седмица.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

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