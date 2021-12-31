Вариантът Омикрон е доминиращ в Турция

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Турция регистрира 40 786 нови случая на коронавирусна инфекция днес, което е най-високият брой от април, а здравният министър предупреди, че вариантът Омикрон е станал доминиращ в момент, когато турците се канят да отбележат Новата година без ограничения, съобщава Ройтерс.

"Въпреки че няма ограничения, ние препоръчваме да действате така, сякаш има", заяви здравният министър Фахреттин Коджа в "новогодишно предупреждение" в Twitter.

Новите случаи на COVID-19 се увеличиха повече от два пъти спрямо регистрираните 18 910 преди седмица.