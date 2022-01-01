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2810 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 36 от тях в Сливенско

01 януари 2022 09:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 40
Тест за коронавирус

2810 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 30 953 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,05% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 747 108, като активните са 103 758.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 138, Бургас – 339, Варна – 242, Велико Търново – 62, Видин – 39, Враца – 47, Габрово – 22, Добрич – 25, Кърджали – 10, Кюстендил – 45, Ловеч – 35, Монтана – 35, Пазарджик – 36, Перник – 51, Плевен – 48, Пловдив – 240, Разград – 21, Русе – 105, Силистра – 31, Сливен – 36, Смолян – 31, София – 97, София (град) – 836, Стара Загора – 75, Търговище – 10, Хасково – 91, Шумен – 36, Ямбол – 27.

През изминалото денонощие са били излекувани 566 души, а за целия период – 612 395.

В болница за лечение са настанени 4022 души, от които 457 са в интензивни отделения.

65 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 955. От починалите през този период 93,85% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 700 660 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3609.

Снимка: Станимир Петков

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