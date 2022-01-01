В община Сливен мъжете с името Васил са 1148, като 752 от тях са с постоянен адрес в града

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

В първия ден от Новата година църквата отбелязва Обрезание Господне и се почита паметта на Свети Василий Велики.

В община Сливен мъжете с името Васил са 1148, като 752 от тях са с постоянен адрес в града. Дамите с името Василка са 422. От тях 244 са с адресна регистрация в Сливен. Мъжете, носещи името Веселин са 638, като от тях 529 са с постоянен адрес в града. Името Веселина носят 449 жени в общината, от тях 367 са от Сливен. 119 са представителките на нежния пол, носещи името Весела, които живеят в града, а за цялата община са общо 134.

Община Сливен честити празника на всички именици!