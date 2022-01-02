1076 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 18 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 39

1076 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7429 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,09% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 748 184, като активните са 104 692.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 36, Бургас – 166, Варна – 115, Велико Търново – 6, Видин – 6, Враца – 16, Габрово – 9, Добрич – 3, Кърджали – 8, Кюстендил – 8, Ловеч – 11, Монтана – 2, Пазарджик – 24, Перник – 36, Плевен – 23, Пловдив – 51, Разград – 4, Русе – 28, Силистра – 15, Сливен – 18, Смолян – 7, София – 53, София (град) – 361, Стара Загора – 25, Търговище – 9, Хасково – 6, Шумен – 11, Ямбол – 19.

През изминалото денонощие са били излекувани 114 души, а за целия период – 612 509.

В болница за лечение са настанени 4059 души, от които 449 са в интензивни отделения.

28 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 30 983. От починалите през този период 96,43% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 701 105 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 446.