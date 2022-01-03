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1356 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 20 от тях в Сливенско
1356 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 855 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,25% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 749 540 като активните са 105 485.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 68, Бургас – 34, Варна – 124, Велико Търново – 27, Видин – 20, Враца – 30, Габрово – 41, Добрич – 23, Кърджали – 7, Кюстендил – 10, Ловеч – 24, Монтана – 19, Пазарджик – 40, Перник – 52, Плевен – 48, Пловдив – 85, Разград – 4, Русе – 39, Силистра – 22, Сливен – 20, Смолян – 11, София – 71, София (град) – 414, Стара Загора – 49, Търговище – 18, Хасково – 37, Шумен – 15, Ямбол – 4.
През изминалото денонощие са били излекувани 519 души, а за целия период – 613 028.
В болница за лечение са настанени 4168 души, от които 450 са в интензивни отделения. 233 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
44 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 027. От починалите през този период 90,91% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 704 808 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 703.
Снимка: Станимир Петков