Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Иречек"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 04.01.2022г.(вторник) от 09.30ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Иречек".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.