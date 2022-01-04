1918 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 53 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 75 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 75

1918 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 408 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,62% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 751 458 като активните са 106 712.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 140, Бургас – 72, Варна – 205, Велико Търново – 31, Видин – 8, Враца – 41, Габрово – 19, Добрич – 14, Кърджали – 13, Кюстендил – 59, Ловеч – 28, Монтана – 23, Пазарджик – 36, Перник – 42, Плевен – 33, Пловдив – 146, Разград – 18, Русе – 51, Силистра – 11, Сливен – 53, Смолян – 12, София – 74, София (град) – 577, Стара Загора – 101, Търговище – 5, Хасково – 60, Шумен – 27, Ямбол – 19.

През изминалото денонощие са били излекувани 638 души, а за целия период – 613 666.

В болница за лечение са настанени 4306 души, от които 455 са в интензивни отделения. 315 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

53 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 080. От починалите през този период 96,23% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 711 638 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 830.