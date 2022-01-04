Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1918 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 53 от тях в Сливенско
1918 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 408 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,62% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 751 458 като активните са 106 712.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 140, Бургас – 72, Варна – 205, Велико Търново – 31, Видин – 8, Враца – 41, Габрово – 19, Добрич – 14, Кърджали – 13, Кюстендил – 59, Ловеч – 28, Монтана – 23, Пазарджик – 36, Перник – 42, Плевен – 33, Пловдив – 146, Разград – 18, Русе – 51, Силистра – 11, Сливен – 53, Смолян – 12, София – 74, София (град) – 577, Стара Загора – 101, Търговище – 5, Хасково – 60, Шумен – 27, Ямбол – 19.
През изминалото денонощие са били излекувани 638 души, а за целия период – 613 666.
В болница за лечение са настанени 4306 души, от които 455 са в интензивни отделения. 315 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
53 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 080. От починалите през този период 96,23% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 711 638 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 830.
Снимка: Станимир Петков