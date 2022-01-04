Първи редовен брифинг на Асен Василев

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ще даде днес първия си редовен брифинг за новата година.

На него се очаква да бъдат представени финансовите и фискалните резултати за изминалата 2021 г., както и прогноза за финансовата 2022 г. година, съобщават от Министерство на финансите.