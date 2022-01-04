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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г.

04 януари 2022 15:33, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 28
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. Подробности - в прикачените файлове с обявата и заповедта на изпълнителния директор на болницата:

Файлове

Обява за специализанти [357KB]

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Заповед специализанти [275KB]

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