МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г.

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. Подробности - в прикачените файлове с обявата и заповедта на изпълнителния директор на болницата:

Файлове

Обява за специализанти [357KB] Unknown file type