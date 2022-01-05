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Отворени за посещение са всички обекти на РИМ - Сливен

05 януари 2022 09:20, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
РИМ - Сливен

От днес всички обекти към Регионален исторически музей - Сливен ще работят с посетители при спазване на всички противоепидемични мерки и след представяне на документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19, на отрицателен резултат от проведено изследване или бърз антигенен тест.

 

Работното време на музейните обекти през зимния период е от 9.00 - 12.00 ч. и от 14.00 – 17.00 ч. с почивни дни - неделя и понеделник.

 

Очакваме Ви!

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