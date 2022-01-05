През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 101 заразени с коронавирус, 6252 за цялата страна

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6252 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 42 828 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,34% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 757 710 като активните са 111 467.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 406, Бургас – 255, Варна – 436, Велико Търново – 195, Видин – 61, Враца – 136, Габрово – 89, Добрич – 93, Кърджали – 27, Кюстендил – 103, Ловеч – 93, Монтана – 85, Пазарджик – 126, Перник – 165, Плевен – 140, Пловдив – 535, Разград – 49, Русе – 256, Силистра – 96, Сливен – 101, Смолян – 60, София – 257, София (град) – 1873, Стара Загора – 273, Търговище – 27, Хасково – 138, Шумен – 96, Ямбол – 81.

През изминалото денонощие са били излекувани 1340 души, а за целия период – 615 006.

В болница за лечение са настанени 4477 души, от които 468 са в интензивни отделения.

157 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 237. От починалите през този период 90,45% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 736 566 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 24 947.