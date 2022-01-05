Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 101 заразени с коронавирус, 6252 за цялата страна

05 януари 2022 09:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 82
Тест за коронавирус

6252 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 42 828 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,34% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 757 710 като активните са 111 467.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 406, Бургас – 255, Варна – 436, Велико Търново – 195, Видин – 61, Враца – 136, Габрово – 89, Добрич – 93, Кърджали – 27, Кюстендил – 103, Ловеч – 93, Монтана – 85, Пазарджик – 126, Перник – 165, Плевен – 140, Пловдив – 535, Разград – 49, Русе – 256, Силистра – 96, Сливен – 101, Смолян – 60, София – 257, София (град) – 1873, Стара Загора – 273, Търговище – 27, Хасково – 138, Шумен – 96, Ямбол – 81.

През изминалото денонощие са били излекувани 1340 души, а за целия период – 615 006.

В болница за лечение са настанени 4477 души, от които 468 са в интензивни отделения.

157 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 237. От починалите през този период 90,45% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 736 566 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 24 947.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 