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Разширяват се възможностите за участие на български студенти в космическия лагер в Турция по модел на лагерите на НАСА

05 януари 2022 11:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Студенти

Разширяват се възможностите за участие на български студенти в космическия лагер в Турция по модел на лагерите на НАСА. Това съобщи в ефира на Радио София Мирослава Димитрова - координатор в Центъра за творческо обучение. Осигурени са 8 пълни и 30 допълнителни частични стипендии. За да се включат в състезанието, младежите на възраст между 11 и 15 години трябва да напишат есе или да запишат видео есе на тема „Космос“.

Източник: БНР
Снимка: spacecampturkey.com

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