Разширяват се възможностите за участие на български студенти в космическия лагер в Турция по модел на лагерите на НАСА

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Разширяват се възможностите за участие на български студенти в космическия лагер в Турция по модел на лагерите на НАСА. Това съобщи в ефира на Радио София Мирослава Димитрова - координатор в Центъра за творческо обучение. Осигурени са 8 пълни и 30 допълнителни частични стипендии. За да се включат в състезанието, младежите на възраст между 11 и 15 години трябва да напишат есе или да запишат видео есе на тема „Космос“.