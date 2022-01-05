Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Външният министър Теодора Генчовска е с коронавирус

05 януари 2022 12:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Теодора Генчовска

Министърът на външните работи Теодора Генчовска е дала положителен резултат при направен PCR тест за COVID-19. Tова съобщиха от МВнР.

Геночвска е ваксинирана с две дози от ваксина срещу коронавирус.

Първият ни дипломат ще остане под лекарско наблюдение. Снощи тя постъпи във ВМА за изследване, но от здравното заведение не съобщават дали министърката е на лечение в болницата.

Със заповед на Генчовска функциите на министър ще изпълнява заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова.

« предишнаследваща »


 