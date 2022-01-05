Външният министър Теодора Генчовска е с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Министърът на външните работи Теодора Генчовска е дала положителен резултат при направен PCR тест за COVID-19. Tова съобщиха от МВнР.

Геночвска е ваксинирана с две дози от ваксина срещу коронавирус.

Първият ни дипломат ще остане под лекарско наблюдение. Снощи тя постъпи във ВМА за изследване, но от здравното заведение не съобщават дали министърката е на лечение в болницата.

Със заповед на Генчовска функциите на министър ще изпълнява заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова.