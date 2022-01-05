Прекъсване водоподаването на част от кв„Клуцохор„

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на 05.01.2022 (Сряда) до 20:00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - района около ул. "Текстилец", ул. "Баба Тонка", алеите и др.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.