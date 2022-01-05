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Криминална хроника Ямбол - 05.01.2022 г.

05 януари 2022 19:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 15
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 05.01.2022 г.

 

Служители от РУ-Тунджа разследват взломна кражба от фирмен цех в село Безмер. По първоначални данни посегателството е осъществено в периода от 29 декември до 02 януари, чрез повреждане на входна врата на сградата, след което са отнети: ръчен трион, уред за гравиране,. настолен циркуляр, ренде, 2 въздушни такера, ръчен циркуляр, ел. дрелка, пробивен трион, ъглошлайф „Макита“ , акумулаторен гайковер, комплект инструменти, ръчен трион за дърворезба, 2 ъглошлайфа, ел. уред за гравиране, 2 лентови шлайфа, пирограф и други вещи на обща стойност около 4 150 лева. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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