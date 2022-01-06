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6766 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 112 от тях в Сливенско

06 януари 2022 09:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 54
Тест за коронавирус

766 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 52 040 теста, показват данните в Единната информационна система. 71,58% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 764 476 като активните са 117 409.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 529, Бургас – 598, Варна – 583, Велико Търново – 120, Видин – 54, Враца – 109, Габрово – 68, Добрич – 74, Кърджали – 35, Кюстендил – 94, Ловеч – 76, Монтана – 67, Пазарджик – 158, Перник – 120, Плевен – 143, Пловдив – 558, Разград – 22, Русе – 181, Силистра – 52, Сливен – 112, Смолян – 64, София – 244, София (град) – 2112, Стара Загора – 233, Търговище – 53, Хасково – 125, Шумен – 101, Ямбол – 81.

През изминалото денонощие са били излекувани 758 души, а за целия период – 615 764

В болница за лечение са настанени 4608 души, от които 493 са в интензивни отделения. 672 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

66 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 303. От починалите през този период 93,94% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 768 966 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 32 429.

Снимка: Станимир Петков

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