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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Създадоха нов щаб за коронавируса, ето кой го оглави

06 януари 2022 21:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 47
Министерски съвет

“Национален пандемичен комитет” ще се казва новият “НОЩ”, реши МС . Ще се състои от 23-има членове, като ще има представител от всяко едно министрество. Председател ще е здравният министър проф. Асена Сербезова. Доц. Георги Йорданов ще е заместник-председател на НПК.

В състава му влизат представители на ръководството на МЗ, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, представители на регионалните здравни инспекции и на спешната медицинска помощ.

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