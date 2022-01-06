Създадоха нов щаб за коронавируса, ето кой го оглави

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 47

“Национален пандемичен комитет” ще се казва новият “НОЩ”, реши МС . Ще се състои от 23-има членове, като ще има представител от всяко едно министрество. Председател ще е здравният министър проф. Асена Сербезова. Доц. Георги Йорданов ще е заместник-председател на НПК.

В състава му влизат представители на ръководството на МЗ, главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, представители на регионалните здравни инспекции и на спешната медицинска помощ.