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5525 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 88 от тях в Сливенско

07 януари 2022 08:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74
Коронавирус

5525 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 38 427 теста, показват данните в Единната информационна система. 71,42% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 770 001 като активните са 121 178.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 390, Бургас – 474, Варна – 519, Велико Търново – 97, Видин – 57, Враца – 60, Габрово – 56, Добрич – 58, Кърджали – 12, Кюстендил – 114, Ловеч – 49, Монтана – 49, Пазарджик – 118, Перник – 88, Плевен – 111, Пловдив – 404, Разград – 49, Русе – 128, Силистра – 54, Сливен – 88, Смолян – 53, София – 162, София (град) – 1906, Стара Загора – 200, Търговище – 24, Хасково – 95, Шумен – 58, Ямбол – 52.

През изминалото денонощие са били излекувани 1684 души, а за целия период – 617 448.

В болница за лечение са настанени 4790 души, от които 509 са в интензивни отделения. 603 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

72 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 375. От починалите през този период 97,22% не са били ваксинирани.

Към момента общо 3 804 111 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 35 177.

Снимка: Станимир Петков

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