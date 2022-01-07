Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
5525 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 88 от тях в Сливенско
5525 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 38 427 теста, показват данните в Единната информационна система. 71,42% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 770 001 като активните са 121 178.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 390, Бургас – 474, Варна – 519, Велико Търново – 97, Видин – 57, Враца – 60, Габрово – 56, Добрич – 58, Кърджали – 12, Кюстендил – 114, Ловеч – 49, Монтана – 49, Пазарджик – 118, Перник – 88, Плевен – 111, Пловдив – 404, Разград – 49, Русе – 128, Силистра – 54, Сливен – 88, Смолян – 53, София – 162, София (град) – 1906, Стара Загора – 200, Търговище – 24, Хасково – 95, Шумен – 58, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 1684 души, а за целия период – 617 448.
В болница за лечение са настанени 4790 души, от които 509 са в интензивни отделения. 603 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
72 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 375. От починалите през този период 97,22% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 804 111 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 35 177.
Снимка: Станимир Петков