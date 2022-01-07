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Криминална хроника Ямбол - 07.01.2022 г.

07 януари 2022 14:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 29
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.01.2022 г.

 

Служители от РУ Ямбол разследват кражба от вендинг автомат за лекарства. Вчера в полицията постъпил сигнал, за констатирана взломна кражба на пари, лекарства и части от машина за лекарства, находяща се на ул. “Независима България“. Процесуално следствените действия продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за кражба от частен имат в село Гълъбинци. На 6 януари в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ от имота на 68-годишен мъж е извършена кражба на около 100 литра дизелово гориво и около 25 килограма месо. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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