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5524 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 87 от тях в Сливенско
5524 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 44 662 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 775 525, като активните са 125 930.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 423; Бургас – 332; Варна – 448; Велико Търново – 107; Видин – 69; Враца – 98; Габрово – 75; Добрич – 59; Кърджали – 30; Кюстендил – 72; Ловеч – 52; Монтана – 78; Пазарджик – 84; Перник – 130; Плевен – 103; Пловдив – 458; Разград – 31; Русе – 176; Силистра – 53; Сливен – 87; Смолян – 54; София област – 224; София град – 1872; Стара Загора – 197; Търговище – 17; Хасково – 84; Шумен – 40; Ямбол – 71.
През изминалото денонощие са били излекувани 676 души, а за целия период – 618 124.
В болница за лечение са настанени 4 926 души, от които 522 са в интензивни отделения.
96 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 471.
Към момента общо 3 838 576 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 34 482.
Снимка: Станимир Петков