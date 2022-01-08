Сливен, кратки вечерни новини, 08.01.2022 г., събота

Туида Нюз преди 42 минути, брой четения: 67 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 67

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 87 заразени с коронавирусна инфекция.

Вчера в Сливен бяха ваксинирани първите 10 деца от 5 до 11 години.

Директорът на Регионалния исторически музей в Сливен Николай Сираков вече е доцент.

От 11 януари започват стрелбите на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен.

Над 3 600 са проверените превозни средства по време на празниците в Сливенско.

На Богоявление – Йордановден в Сливен бяха осветени бойните знамена, на тържествения ритуал, състоял се в района на Военно формирование 22220-Сливен присъства кметът Стефан Радев, който поздрави всички военнослужещи и цивилни служители, като им пожела здраве, лично и семейно щастие.

На 9 януари Държавен куклен театър Сливен ще представи на своите малки зрители пиесата „Трите прасенца“.