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Валя Балканска чества 80-годишнина
80-годишнина чества днес родопската народна певица Валя Балканска. Най-известното й изпълнение – „Излел е Делю хайдутин“, е включено в Златната плоча на „Вояджър“ на американските космически апарати. Нейни записи се пазят в Златния фонд на БНР.
В навечерието на празника си Валя Балканска сподели:
„Здраве на всички, успехи на всички. Не броим годините. Живот да има. Аз съм от махала със седем къщи… Как всяка вечер, станеше ли есен до пукната пролет, всяка вечер през къща на седенка. Сега на пътя не се поздравяваме, та камо ли седенка да направим и да съхраняваме традиции и да възраждаме традиции“.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/211505/Valya-Balkanska-chestva-80-godishnina
Снимка: Ани Петрова/БНР