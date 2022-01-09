3176 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 58 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 87 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 87

3176 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 832 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 778 701, като активните са 127 266.

Разпределението по области: Благоевград – 227; Бургас – 349; Варна – 322; Велико Търново – 29; Видин – 30; Враца – 28; Габрово – 40; Добрич – 22; Кърджали – 12 ; Кюстендил – 63; Ловеч – 32; Монтана – 21; Пазарджик – 76; Перник – 59; Плевен – 64; Пловдив – 208; Разград – 14; Русе – 55; Силистра – 14 ; Сливен – 58; Смолян – 37; София област – 120; София град – 1052; Стара Загора – 102; Търговище – 18; Хасково – 53; Шумен – 25; Ямбол – 45.

През изминалото денонощие са били излекувани 1795 души, а за целия период – 619 919.

В болница за лечение са настанени 5 009 души, от които 517 са в интензивни отделения.

45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 516.

Към момента общо 3 849 848 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 276.