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1716 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 49 от тях в Сливенско
1716 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 567 теста, показват данните в Единната информационна система. 73,02% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 780 417 като активните са 128 857.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 108, Бургас – 94, Варна – 212, Велико Търново – 26, Видин – 5, Враца – 27, Габрово – 18, Добрич – 5, Кърджали – 7, Кюстендил – 13, Ловеч – 19, Монтана – 15, Пазарджик – 27, Перник – 71, Плевен – 41, Пловдив – 83, Разград – 3, Русе – 42, Силистра – 7, Сливен – 49, Смолян – 4, София – 45, София (град) – 698, Стара Загора – 46, Търговище – 5, Хасково – 33, Шумен – 5, Ямбол – 8.
През изминалото денонощие са били излекувани 85 души, а за целия период – 620 004.
В болница за лечение са настанени 5056 души, от които 512 са в интензивни отделения. 181 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 31 556. От починалите през този период 82,50% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 856 671 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6824.
Снимка: Станимир Петков