Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Случаите на Омикрон у нас вече са 52, един от тях е в Сливен

10 януари 2022 12:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 60
Данни за коронавирус

52 случая на вирусния вариант Омикрон на SARS-CoV-2 са установени у нас след целогеномно секвениране, извършено от Националния център по заразни и паразитни болести.

52-те клинични проби са взети до 3 януари 2022 г. в 13 лечебни заведения от 9 области в страната. Случаите на Омикрон са установени в областите, както следва: София-град – 38; Пазарджик – 6; София-област – 2; Бургас – 1; Варна – 1; Пловдив – 1; Русе – 1; Сливен – 1; Стара Загора – 1.

От общо изследваните 505 клинични проби със SARS-CoV-2, 10.3% представляват доказаните случаи на варианта Омикрон и 89.7% - на варианта Делта или неговите подварианти.

Националният център по заразни и паразитни болести продължава да наблюдава разпространението на SARS-CoV-2 в страната с акцент за търсене на варианти с ускорено разпространение, променена вирулентност и имуногенност, които са с повишено значение за общественото здраве.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/sluchaite-na-omikron-u-nas-veche-sa-52-2296538
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 