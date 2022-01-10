Случаите на Омикрон у нас вече са 52, един от тях е в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 60 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 60

52 случая на вирусния вариант Омикрон на SARS-CoV-2 са установени у нас след целогеномно секвениране, извършено от Националния център по заразни и паразитни болести.

52-те клинични проби са взети до 3 януари 2022 г. в 13 лечебни заведения от 9 области в страната. Случаите на Омикрон са установени в областите, както следва: София-град – 38; Пазарджик – 6; София-област – 2; Бургас – 1; Варна – 1; Пловдив – 1; Русе – 1; Сливен – 1; Стара Загора – 1.

От общо изследваните 505 клинични проби със SARS-CoV-2, 10.3% представляват доказаните случаи на варианта Омикрон и 89.7% - на варианта Делта или неговите подварианти.

Националният център по заразни и паразитни болести продължава да наблюдава разпространението на SARS-CoV-2 в страната с акцент за търсене на варианти с ускорено разпространение, променена вирулентност и имуногенност, които са с повишено значение за общественото здраве.